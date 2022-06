Cortinas, persianas Hunter Douglas, tecidos, revestimentos de parede, colchas, almofadas e passamanarias. As cortinas estão no DNA da Spengler Decor, que há 36 anos confecciona, ponto a ponto verdadeiras obras para vestir os projetos dos mais renomados profissionais de decoração de interiores. Tecidos nobres, grifes conceituadas e fornecedores consolidados. Na vitrine dos Showroons, em Balneário Camboriú (SC) e Blumenau (SC), os lançamentos antecipam as tendências da alta decoração. Grifes como Casamance, Casadeco, Camengo e Cole and Son enobrecem o portfólio da Spengler Decor com tecidos e revestimentos exclusivos. Qualidade, tecnologia, atendimento e inovação nos métodos produtivos elevaram a Spengler Decor ao patamar de empresa de vanguarda, com estilo único.