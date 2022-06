A homify é uma plataforma online para quem gosta de viver e apreciar o universo da construção. Nela poderá encontrar os melhores especialistas para lidar com as suas quatro paredes.Desde a fase de concepção até ao produto final, nós promovemos a partilha de ideias e os contatos entre profissionais de construção, decoração e design com os proprietários de casas e apartamentos na América Latina, Europa e Ásia.

Os profissionais podem cadastrar-se facilmente e de forma gratuita e segura, mediante a criação do seu perfil, ilustrado com fotos e descrições dos seus projetos. Aqui os usuários podem criar o seu portfólio, com o repositório dos projetos que mais gostam, onde podem recolher mais dados e inspiração, podendo entrar em contato com os autores e fornecedores de serviços. Podem inclusivamente fazer uma encomenda ou propor uma oferta de forma imediata.