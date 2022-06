Pensar e viver a arquitetura é objetivo do nosso escritório. Trabalhar com a pureza e a simplicidade, incluir nos nossos projetos o design, o orgânico e a funcionalidade são o mote de todas as nossa obras arquitetônicas.

Nossas influências são expressas através de linhas retas, ambientes minimalistas, vivos e dinâmicos. Nossos traços valorizam a convivência, o bem-estar e criam espaços aconchegantes.

Nossa assinatura revela uma grande intimidade com o universo das artes, além de uma linguagem intensa com a arquitetura internacional. Somos apreciadores de um bom projeto e fazemos disso o nosso trabalho. Somos Patricia Martinez Arquitetura.