Desenvolve projetos para espaços residenciais, corporativos, hoteleiros e empreendimentos, apresentando ideias diferenciadas e inovadoras, que traduzem a personalidade de cada cliente.

Participa constantemente de importantes congressos, seminários, mostras nacionais e internacionais, exposições e outros eventos.

Em 2015 na Casa Cor SP, a maior e mais completa mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, com mais de 100 Clipping de divulgação na mídia, resultado de um excelente projeto apresentado.

Sempre focada e trabalhando cuidadosamente para que o resultado final de todo projeto atenda altos padrões de exigência. Atualiza-se às inovações do mercado de arquitetura e interiores e isso também contribui para o processo criativo, com renovação de conceitos, trazendo contemporaneidade e as últimas tendências do setor de alta decoração.