O escritório Larissa Vinagre Arquitetura é reconhecido pelos projetos nas áreas comercial, corporativa, residencial e pública. Com trabalhos diversificados, como casas, restaurantes, lojas de vestuário, escritórios de advocacia, prédios comerciais, flats e apartamentos, praças, entre outros. Sua atuação, inicialmente no estado da Paraíba, já rompeu barreiras e se expande em outros estados do país. Possui uma equipe jovem e afinada, que atua desde a concepção à finalização do projeto. Composta por arquitetos, estagiários e departamento de imagem, nossos profissionais são capacitados para atender às diversas demandas dos clientes. O escritório cria um produto personalizado, unindo preocupação estética às melhores soluções técnicas e funcionais para cada situação. A experiência de dez anos no mercado traz segurança, coerência e uma bagagem de referências que garantem a satisfação com o resultado final do projeto.