O escritório Elen Saravalli desenvolve projetos de arquitetura e design para ambientes residenciais e corporativos com alto padrão de qualidade. Nestes segmentos, o escritório atua tanto em projetos de construção e reforma quanto em transformações de ambientes de curtíssimo prazo e com mínima intervenção.

Sua filosofia é fundamentada na constante busca por descomplicar e antecipar soluções através da organização das necessidades e expectativas de cada contratante de forma criteriosa e detalhada.

“O conceito de cada projeto é criado a partir das expectativas de nossos clientes, do uso que será feito do espaço e da história de cada um, por isso cada trabalho é único e especial.” arq Elen Saravalli

A arquiteta fundadora do escritório, Elen Saravalli formou-se pela Universidade Mackenzie e atua no mercado há mais de 15 anos. Já assinou mais de 50 projetos, alguns deles internacionais. Trabalhou em escritórios renomados e fez parceria durante mais de 5 anos em projetos para a TAM LINHAS AÉREAS.

Elen Saravalli studio develops architecture and design for residential and corporate clients with high standards of quality. In these segments, the firm operates in construction reforms so much as in small spaces make over on very short-term and minimal intervention.

His philosophy is based on the constant search for simplify and anticipate solutions by organizing the needs and expectations of each client and careful detail.

"The concept of each work is created from the expectations of our customers, the use to be made of space and history of each, so each job is unique and special." Architect Elen Saravalli

The founder of the office architect, Elen Saravalli graduated from Mackenzie University and in operation for over 15 years, has signed more than 50 projects, some of them international. Worked in renowned firms and partnered for more than five years in projects to TAM AIRLINES.