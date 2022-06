Designer de Interiores há 21 anos, desenvolvo projetos comerciais, residenciais e corporativos. Tenho especial interesse por arte e mobiliário de design. Em parceria com profissionais e empresas nas áreas das diversas engenharias, executo tanto obras de retrofit como de novos projetos. Sou fluente em Inglês e tenho disponibilidade para viagens a trabalho.

Interior designer for 21 years, I develop commercial projects , residential and business . In partnership with professionals and companies in the fields of various engineering , I perform works both retrofit and new projects. I have special interest in art and furniture design . I am fluent in English and I am willing to travel to work.