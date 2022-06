Designer de Interiores, graduada pelo Instituto de Artes e Projetos (INAP), Iara Santos atua há quinze anos no segmento de decoração, em Belo Horizonte. Versátil, a profissional tem mostrado seu trabalho em projetos de casas, apartamentos e estabelecimentos comerciais. Sempre primando pelo bom gosto, pela qualidade dos fornecedores com os quais trabalha e pela satisfação do cliente.