Luciana Catão é natural de Belo Horizonte onde graduou-se como Engenheira - Arquiteta pela (UFMG) Universidade Federal de Minas Gerais. Cursou também Belas Artes e Decoração na (UEMG) Universidade Estadual de Minas Gerais, nos EUA fez cursos livres em Artes Plásticas e Pinturas Especiais na Eckerd College Universityu em Tampa, Flórida. Em visita à Itália fez aulas de Pinturas Especiais e Decorativas, Foleação em ouro e prata com professor Lorenzo Casamenti em Firenze.Luciana Catão é pós-graduada em Arte Contemporânea pela Universidade Guignard em Belo Horizonte e iniciou o curso de mestrado em Arte na UFMG.Outras qualificações extra curriculares como Workshops nas áres de paisagismo, feng shui, iluminação, planejamento civil, design de objetos com os Irmãos Campana, em São Paulo e em Belo Horizonte.Participa de congressos nacionais e internacionais da área de decoração e design tais como Congresso Internacional Amide, Feira de Milão, Maison & Object Paris, Feira Revestir em São Paulo, etc.Participa de mostras de decoração como Casa Cor, Morar Mais Por Menos, Mostra Ponteio Lar Shopping, Mostrar Líder e Mostra Maria Alice Decorações. Atualmente em seu escritório trabalha com sua equipe na elaboração e execução de obras de projetos diversos nas áreas de arquitetura e interiores residenciais, comerciais e institucionais.