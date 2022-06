Roberto Moraes Silva, Lucia C. F. Oliveira Silva e Ingrid Oliveira Moraes Silva caracterizam-se por mesclar, de forma equilibrada, tecnologia e técnica tradicional, aplicadas desde a apresentação do projeto em foto realismo ou à mão livre, até no emprego, na obra, dos materiais rústicos em contraponto aos atuais.

Com estilo contemporâneo e atemporal, a família planeja e cria novos espaços, aliando conceitos estéticos, necessidades, funcionalidade e conforto. Adéquam os desejos do cliente ao local, fazendo uso equilibrado dos insumos e dos recursos financeiros disponíveis.

Como resultado, ambientes voltados ao bem-estar dos usuários. Premiada, a dupla sempre participa de mostras e exposições e tem o trabalho publicado nas principais revistas do ramo.

SERVIÇOS:

• Projetos residenciais• Projetos comerciais• Projetos corporativos• Projetos legais• Paisagismo

• Reformas • Construções • Acompanhamento técnico • Gestão de obras • Elaboração de planilhas de custos • Cronograma físico-financeiro • Acompanhamento em compras • Iluminação • Ilustração de paredes e estofados • Projetos de mobiliários detalhados • Decoração e organização de eventos e festas • Consultoria imediata para decoração e organização de ambientes

