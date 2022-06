Atuando em São Paulo desde 2000, Fernanda Moreira descende de família criativa. Antes de tornar-se decoradora, já atuava no mercado de cama, mesa e banho personalizados. Herança de sua mãe.

Seu pai, marceneiro, amante da arte, incrementou nos trabalhos da filha o gosto apurado pela marcenaria nos mínimos detalhes.

Desde então, passados 15 anos dedicados aos seus clientes, sempre diz que seu trabalho deve ser feito a quatro mãos. O cliente precisa se sentir inserido no projeto e nada melhor do que participar ativamente dos detalhes, imprimindo personalidade a cada um deles, com muito equílibrio e beleza.