Formada em Design de Interiores pela Universidade Belas Artes de São Paulo, Marina La-Gatta tem experiência em diversas áreas do design, como mercado imobiliário, design de móveis, produção e cenografia de eventos e projetos corporativos.

Depois de passar por grandes nomes da arquitetura e design nacionais, morou por dois anos no exterior, passando por mais de 25 países na Europa e na Ásia. Em Londres, trabalhou com projetos e decoração na renomada loja de departamentos Libery London e participou de workshops na área na Chelsea College of Arts e na May Design Series, sempre buscando inovação e adquirindo conhecimentos internacionais. Hoje, encontrou sua paixão projetando, idealizando e transformando interiores residenciais, superando às expectativas e necessidades dos seus clientes. Com um conceito jovem, desenhos arrojados, contemporâneos e sofisticados, busca sempre unir praticidade, design e conforto em seus projetos. Desde a concepção, passando pela reforma, acabamento e decoração, Marina acredita que a chave do sucesso é estar sempre acompanhando de perto, garantindo qualidade, exclusividade e pontualidade nos serviços prestados. instagram @marinalagatta_interiores