Sejam bem-vindos a um mundo de sofisticação e qualidade em Iluminação Decorativa. Somos uma Empresa 100% Brasileira e nosso forte é a prestação de serviço integral aos nossos parceiros comerciais e consumidores.

Os produtos são expedidos em embalagens que possuem informações completas, incluindo manuais de instruções/instalação com alta qualidade de impressão e linguagem de fácil compreensão.

Nosso foco é a sustentabilidade. As linhas disponíveis são fabricadas em alumínio, inox ou materiais resignificados/reciclados (copos, vidros, ágata, etc.). Tudo com alta qualidade de acabamento e cores modernas.

Todos nossos itens podem ser utilizados com Lâmpadas LED. A qualidade Cromalux® proporciona ao consumidor final 12 meses de garantia. E nem por isso, precisa custar mais caro.