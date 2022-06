Com formação em Arquitetura e Urbanismo, Lucio Nocito atua há 24 anos na

área de arquitetura. Com a experiência adquirida ao longo desse tempo, atuando em grandes escritórios, pôde desenvolver projetos como shopping centers e hipermercados de grande porte. E hoje a frente do seu escritório LUCIO NOCITO ARQUITETURA desenvolve projetos de arquitetura, design de interiores e light design. Aonde vem se aprimorando e se destacando no mercado carioca. Tendo participado de mostras de decoração, como o Decora Lider Rio 2015 e 2016, editoriais e premiações.