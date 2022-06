Mariana Orsi é fotógrafa e arquiteta. A vocação para as lentes despertou no início da faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Com a prática e apuro da técnica, fotografar virou profissão antes mesmo da pós-graduação em Arquitetura Contemporânea pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O conhecimento acadêmico acabou por nortear sua produção. Com estúdio em São Paulo (SP), Mariana Orsi registra atualmente projetos de arquitetura e interiores em todo o Brasil. Em paralelo, roda o mundo com a câmera a tiracolo, captando cenas urbanas e a relação do homem com a cidade.