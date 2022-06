O 360arquitetura, estúdio baiano fundado pelo arquiteto George Almeida (FAUFBA, 2007), realiza projetos em diversas escalas e programas, com atuação na arquitetura residencial, comercial, institucional, de interiores, desenho urbano e paisagismo.É um jovem escritório que contempla em sua equipe arquitetos com vontade de inovar e já com vivência no mercado de arquitetura e urbanismo, inclusive em outros continentes.

Na nossa concepção a arquitetura envolve um trabalho de plástica com reflexão, encarando com responsabilidade e com delicadeza o processo holístico de criar espaços agradáveis de viver.Valorizamos a forma em seus detalhes e acabamentos.