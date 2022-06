A arquiteta Patricia Gdikian comanda o escritório 2W Arquitetura & Design, especializado em atender às necessidades de seus clientes tanto em projetos residenciais quanto comerciais. Patrícia, que cursou Arquitetura no Mackenzie, acredita que o design de interiores tem tudo a ver com personalização. Seu objetivo é fazer com que cada cliente tenha um lar único, com sua personalidade estampada em cada ambiente.