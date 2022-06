A MAJOFERR Arquitetura está atuando no mercado de Arquitetura e Urbanismo desde 1995, destacando-se na elaboração de projetos de Arquitetura e Planejamento ...Urbano, bem como; regularização de imóveis, gerenciamento de obras, estruturas, instalações e detalhamento de projetos diminuindo consideravelmente os custos imprevistos e atrasos na decorrência da obra. A especialidade do nosso escritório de Arquitetura é a concepção de projetos residenciais, comerciais, industriais e institucionais além de participação na elaboração de planos e projetos urbanísticos. Nosso público alvo são clientes exigentes que buscam qualidade e originalidade em seus projetos. Nossa equipe técnica é formada por profissionais altamente qualificados contando como Coordenador, o Arquiteto Marcelo Ferreira. O detalhamento de projeto é feito em todas as etapas, tanto na fase arquitetônica quanto ao mobiliário, um diferencial que o cliente sabe que terá apenas um escritório coordenando toda a obra.