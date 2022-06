A Studio Engenharia tem como maior diferencial a união de talento, experiência e atendimento ao cliente. O escritório oferece serviços integrados de engenharia e arquitetura que contemplam todas as etapas de planejamento e gerenciamento de obras, incluindo estudos de viabilidade, projetos arquitetônicos e projetos complementares.

Studio Engineering has as a major difference the union of talent, experience and customer service. The office offers integrated engineering and architectural services that include all stages of planning and management of works, including feasibility studies, architectural projects and complementary projects.