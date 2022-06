No ArchDuo o projeto é todo realizado com base em entrevistas feitas com vocês, clientes, a fim de assegurar que o resultado final corresponda a todas suas expectativas e te atenda funcional, estética e financeiramente. Além disso, está entre as principais prioridades do escritório fatores como a incidência solar, ventilação natural, ergonomia e sustentabilidade.

O escritório conta com profissionais e fornecedores apaixonados por suas profissões, que dispostos a tornar o sonho de seus clientes, realidade, trabalham juntos a fim de transformar o espaço e alcançar as necessidades e peculiaridades de cada caso de forma organizada, seguindo um cronograma que visa otimizar o tempo e os custos do processo. À frente deste time estão as arquitetas Lara Arminante e Nathalie Moretti. Formadas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Nathalie e Lara atuaram em diversas áreas da arquitetura: interiores, restauração, construção civil, sustentabilidade e urbanismo. Destas experiências profissionais e de uma afinidade entre amigas e amantes da boa arquitetura nasceu na Itália, durante um curso de especialização, a idéia do ArchDuo, um escritório de espírito jovem, criativo e versátil. Suas inspirações vêem não só das conversas e percepções do estilo de vida de seus clientes, mas também da curiosidade pelas novidades, pesquisas em diversas publicações e principalmente de visitas e viagens pelo Brasil e pelo mundo. Elas prezam pelos detalhes, pelos materiais e acabamentos com bom custo benefício, pela boa incidência da luz no ambiente e acreditam que deste trabalho possam criar e propiciar uma convivência harmoniosa e um espaço que cumpra de maneira extraordinária seu objetivo, seja ele qual for.