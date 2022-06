Escritório especializado em projetos de arquitetura e interiores fundado no ano 2000 com sede na cidade de São Paulo - Brasil.

Com um traço arquitetônico contemporâneo e inspirado na memória modernista, o Studio Marcio Michaluá vem buscando, ao longo dos anos, responder aos anseios dos mais exigentes clientes por uma arquitetura e design cada vez mais voltados ao bem estar do ser humano e integrados ao meio ambiente onde estejam inseridos, trabalhando com especial atenção aos detalhes e acabamentos

Com uma equipe entrosada e formada por arquitetos experientes e qualificados, o escritório tem projetado em varias escalas: do mobiliário de interiores a projetos comerciais e residenciais.