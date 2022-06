Meu estilo contemporâneo esta presente em todos os meus projetos,

utilizo o clássico como base em busca do equilíbrio, para mim é cada vez mais evidente que uma casa bem decorada e bonita reflete na felicidade de quem mora, a decoração é parte do que nos faz feliz, porém poucos se dão conta disso.

Tudo está nos olhos de quem vê. Muitas pessoas vivem em ambientes que as deixam para baixo e não conseguem perceber o poder que isso exerce sobre elas. A beleza tem um enorme papel em nosso humor, somos atraídos pela harmonia, proporção, simetria e equilíbrio, necessitamos que os ambientes que nos cercam ajam como guardiões da calma e do sentido, então a admiração acontece quando a ordem aparece acompanhada de complexidade, quando sentimos que uma variedade de elementos composta foi organizada, que a disposição do mobiliário e a iluminação foi elaborada, tudo deve ser pensado para favorecer esses itens. Posso dizer que as pessoas decoram de acordo com o que aspiram ser, em sentido mais profundo.