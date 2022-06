Com mais de 20 anos de atuação no mercado de arquitetura, a Up Arq contempla projetos corporativos, comerciais e residenciais que abrangem desde mobiliários para interiores até arquitetônicos completos, que primam pela criatividade aliada à funcionalidade.

A qualidade pela compatibilização de projetos (sistema BIM) junto ao trabalho multiprofissional interno, determinam projetos bem sucedidos destacados pela linguagem e identidade forte da empresa, a qual foi construída ao longo dos anos de atuação e atualização constante.