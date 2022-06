Elegância, sofisticação e criatividade, são palavras que estão presentes no dia a dia da arquiteta Nanci Pedro. Há quinze anos no mercado a frente do escritório Nanci Pedro Arquitetura de Interiores, sempre em busca de novos desafios, dedica-se com o mesmo entusiasmo criativo todos os projetos. Apaixonada pelo seu trabalho, valoriza o equilíbrio das formas, cores e texturas e acredita que elegância e conforto elevam a qualidade de vida. Formou-se pela Universidade do Grande ABC em 2010, em seguida, iniciou sua carreira profissional abrindo seu escritório. Sempre dedicada a elaboração de projetos de arquitetura de interiores de acordo com as necessidades de seus clientes, visando sempre a excelência dos serviços e oferecendo soluções e segurança na execução das ideias. Como complemento importante a arquiteta lidera todo gerenciamento de obra para que a execução seja de acordo com o projeto aprovado pelo cliente. Sempre participando de eventos, feiras, exposições para ficar antenada com as tendências do mercado. Sempre participativa no Polo de Decoração do ABC, é sempre uma das profissionais de destaque na sua região.