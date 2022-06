A empresa foca em arquitetura residencial e comercial, em propostas que mesclam soluções técnicas e criativas, considerando a funcionalidade e otimização dos custos.

O campo de atuação do escritório não se limita apenas na entrega do projeto físico, são acompanhados durante o período de obra e a equipe está sempre disponível a apoiar o cliente em todas as etapas ( desde a elaboração do projeto, a aprovação nos órgãos competentes, a escolha dos fornecedores, dos materiais e o acompanhamento de obras). Além disso, desenvolve projetos complementares civil, regularização de obra, projetos de reforma e consultoria.