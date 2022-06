Simone Flores é graduada pela Universidade Federal da Bahia com especialização em Meio Ambiente e Arquitetura Bioclimática pela Universidade Politécnica de Madrid / Escuela Técnica Superior de Arquitectura e especialização em Tecnologia dos Edifícios Inteligentes, também pela Universidade Politécnica de Madrid / Escuela Técnica Superior de Arquitectura. MBA pela FGV em Gestão empresarial.

Simone Flores Arquitetos Associados é um escritório situado na cidade de Ilhéus-BA, atuando há mais de 15 anos na região e tem atuado nos mais diversos setores da arquitetura, arquitetura de interiores e urbanismo. A busca pelo inusitado, pelo novo e pelo belo, tem sido o grande conceito e marca do escritório. Com o foco praiano, tem sido muito solicitada para residências, condomínios e hoteis boutiques de praia, onde consegue fazer a total integração do construído com a natureza. Participante do CASA COR SUL DA BAHIA 2014, elaborou o projeto do LIVING, denominado LIVING PRAIANO. Sempre se atualizando, tem visitado diversas feiras, exposições, mostras e cursos nacionais e internacionais, levando à sua equipe sempre o que há de mais atual e moderno para aplicação em seus projetos. Com arquitetura versátil e equipe altamente capacitada tem sido sempre solicitada para os mais diversificados seguimentos da construção civil na região.