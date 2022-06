Especializada em design de interiores e iluminação, a arquiteta Cris Nunes é conceituada no mercado local por sua sofisticada atuação. A assinatura do escritório Cris Nunes Arquitetura está em diferentes projetos que aliam o clássico ao contemporâneo e moderno. Com sede em Maceió e Arapiraca, o escritório atua no mercado desde 2003 e desenvolve soluções técnicas e funcionais de grandes projetos.

O estilo e o padrão de qualidade do escritório marcam os trabalhos desenvolvidos em vários municípios alagoanos, além de estados como Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo. Há treze anos, Cris Nunes e sua equipe auxiliar, composta por desenhistas e estagiários de arquitetura, atuam desenvolvendo a ambientação de casas, apartamentos, escritórios e outros empreendimentos. Tais projetos podem ser vistos neste site e nas principais revistas de circulação regional e nacional.