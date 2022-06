Atuando na área de arquitetura, urbanismo e interiores há mais de 20 anos, o escritório RB ARCHDESIGN tem por objetivo atender às expectativas de seus clientes na sua funcionalidade estética. Com estilo contemporâneo e criativo, vem agregando conhecimentos técnicos e transformando ideias em obras concretas.

Participando ativamente na elaboração do projeto, no acompanhamento e gestão da obra, o escritório - administrado pelos sócios arquitetos Renata Bertoni e Junior Prestes - elabora desde edificações residenciais, comerciais e institucionais, até espaços públicos de intervenções urbanas, resultado do foco em valorizar a dimensão do espaço público intrínseca à arquitetura e ao urbanismo, com a proposta de agregar para a construção da urbanidade nas cidades e dos espaços que intervém.

Fugindo do óbvio, busca surpreender com soluções que expõem, sempre de maneira integrada, a praticidade, elegância e funcionalidade.