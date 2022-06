Zoom é um escritório que atua nas áreas de urbanismo, arquitetura e design. O foco de nosso trabalho, expresso no próprio nome, é a atuação e investigação em diversas escalas de projeto. Desde a escala da cidade até a do design da vida cotidiana. Com programas e escalas tão variados buscamos ampliar nossa leitura sobre a apropriação por parte dos usuários de cada esfera, seja a urbana seja a do objeto.

Trabalhamos de forma colaborativa entre os integrantes do próprio escritório e parceiros externos. Nosso objetivo é a construção de um processo de trabalho mais dinâmico que amplie nossa visão e postura perante à profissão. Para tanto buscamos manter a rotina de pesquisa e debate, ampliando nossas referências e criando novos conceitos. A leitura crítica e o debate aberto são meios elementares para nossa produção.

O projeto só adquire forma a partir do momento em que vamos além da compreensão daquilo que foi solicitado. Assim, partimos da leitura da demanda quanto a programa e contexto e então buscamos ampliar e reinterpretar a postura a ser tomada perante o projeto, através de conceitos sobre funcionalidades múltiplas, flexibilidade, apropriação e significado. Hoje o escritório tem produzido projetos junto a órgãos públicos e clientes privados, tendo como principais temas o espaço público e o coletivo, a morfologia urbana, a densidade, a otimização de espaços urbanos restritos, a habitação unifamiliar e coletiva e também desenhos de objetos de uso cotidiano.

Trabalhamos sempre aliados a outros profissionais além daqueles que fazem parte da estrutura fixa: outros arquitetos, escritórios, profissionais de outras áreas, ONGs, etc. Isto promove um olhar amplo e multidisciplinar para cada situação. Além da contribuição dessas parcerias em projetos específicos, também procuramos unir interesses comuns e complementares para desenvolvimento de pesquisas e novos projetos focando um objetivo comum.