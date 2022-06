FOTOGRAFIA DE ARQUITETURA E INTERIORES :: FOTOGRAFIA DE AUTOR

Mariana Fogaça atua como fotógrafa de arquitetura desde 2015 e como fotógrafa fine art desde 2007.

Com muita sensibilidade, Mariana busca capturar a poesia em suas composições.

Apaixonada pelo que faz, está constantemente explorando novas técnicas e conceitos visuais em suas fotografias.

Atualmente vive no Porto.

O atendimento relacionado à fotografia fine art continua para todo o Brasil e para o restante do Mundo.

Atualmente, tem seu trabalho de autor exposto em diversas coleções particulares no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Bélgica, Itália e Coréia do Sul.

No entanto, as solicitações referente a fotografia de arquitetura restringe-se apenas à Portugal.





SOBRE FOTÓGRAFA MARIANA FOGAÇA

FORMAÇÃO

2018 / 2019 – Mestrado em Artes Plásticas – Faculdade de Belas Artes – Universidade do Porto – Portugal.

Jul 2018 – Summer Course – Contemporary Fine Art Practice – Central Saint Martins – University of Arts London – Inglaterra.

Jul 2017 – Básico Em Pintura e Desenho – MART – Lisboa – Portugal.

Dez 2016 – Fev 2017 – Seeing Through Photographs – Online Course – MOMA NY.

Jan 2005 – Jul 2005 – Especialização em Fotografia Documental – Institut D’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Barcelona. Espanha.

Jan 2002 – Dez 2003 – Formação em Fotografia Profissional – Escola Panamericana de Arte – São Paulo – Brasil.

Jan 2000 – Dez 2004 – Graduação em Comunicação Social com Habilitação de Propaganda e Marketing – ESPM – São Paulo – Brasil.

PRÊMIOS

2018 – PX3 – PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE PARIS – Menção Honrosa – Retrato Fine Art – Fotografia Awakening.

2015 – IPA – INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARD – Menção Honrosa – Retrato Fine Art – Fotografia Awakening.