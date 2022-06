O ESTÚDIO J2G

O nosso objetivo é criar soluções para pessoas, não apenas soluções para construção civil. Mais do que projetar, nos empenhamos por uma arquitetura de qualidade, com respeito à cidade e ao meio ambiente. Esta proposta visa oferecer as primeiras informações necessárias para um projeto de alta qualidade, pautado pelos requisitos técnicos, estéticos e funcionais, respeitando às necessidades e desejos do nosso cliente, por meio de uma estratégia de comunicação integrada e inteligente.

PILARES DO NOSSO TRABALHO

EMPATIA E FUNCIONALIDADE

O espaço a ser projetado respeita a mobilidade e a segurança de quem circula por ele? Os elementos que o compõem estão localizados nos lugares de melhor acesso? A transição de um ambiente a outro é fluida e sem obstáculos? A empatia é sobre se colocar no lugar do outro. E vai além. Nos permitimos que este novo olhar assumido nos inspire a novas ideias. Seja uma residência, um escritório ou um edifício comercial, o espaço deve respeitar as necessidades ou limitações dos usuários deste espaço.

TÉCNICA E SUSTENTABILIDADE

Sol, vento, água, topografia, vegetação etc. São muitas as características de um ambiente que podem e devem ser consideradas para gerar melhor qualidade de vida, conforto, saúde e economia nas contas mensais. Iluminação e ventilação natural, aproveitados através da correta orientação dos cômodos e dimensionamento das aberturas, proporcionam um ambiente mais salubre e reduzem a necessidade de meios mecânicos para proporcionar conforto térmico. A água da chuva pode ser aproveitada para usos simples, como irrigação de jardim e descarga para vaso sanitário. A vegetação local pode ser preservada, integrando-se ao projeto e trazendo resultados criativos e sofisticados, além de proporcionar sombra e atrair pássaros. É um investimento que vai além do retorno financeiro, com benefícios que duram por toda a vida útil do imóvel.

ESTÉTICA E CRIATIVIDADE

Trabalhamos com referências mundiais, de nomes importantes do universo da arquitetura, construção e design de interiores, com um banco de dados que oferece o que há de mais moderno, criativo e adequado ao desejo do nosso cliente. Nosso estilo de criação não se pauta por modismos ou cópias, mas sim por uma arquitetura de resultado, com qualidade estética e transparência com o cliente.