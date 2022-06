Empresa especializada em planejamento, projeto, venda e locação de imóveis. Constituída por profissional com mais de 27 anos de experiência no mercado, Fabio Queiroz, Arquiteto e Corretor de Imóveis, trabalha na área imobiliária com imóveis em lançamento, em construção e prontos para morar. Abrangemos imóveis em toda Paraíba, principalmente na grande João Pessoa. Formamos parceria com empresas imobiliárias e corretores de todas as partes do mundo. Na área de Arquitetura, temos mais de 100 edifícios projetados na Paraíba e Rio Grande do Norte. Damos assistência a clientes desde simples consulta sobre a potencialidade de um terreno ao desenvolvimento de projetos nas áreas: Residenciais; Comerciais; Empresariais; Institucionais; Hoteleiras; clínicas, praças, reformas, interiores, decorações, etc. A soma das atividades de Arquitetura e Imobiliária asseguram uma melhor análise do seu negócio, garantindo uma satisfação no resultado do investimento.