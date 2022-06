Estabelecido em São Paulo, há 20 anos, a Arquiteta Tais Colletes Borba, formada pela Faculdade de Belas Artes de SP, transfere seu escritório e abre suas portas no interior paulista, Jaboticabal.Seus projetos, assim como suas Obras, são um retrato do que a Arquiteta prioriza em seu trabalho: " A fusão da concretização de um sonho de cada cliente, com um estudo minucioso do local a ser projetado, levando em consideração suas características, intervenções, aliados aos últimos lançamentos do mercado."Sua busca pela perfeição de traços, formas e soluções, fez com que a Arquiteta não se prendesse há padrões pré-estabelecidos, sem abrir mão da qualidade, conforto, elegância e eficiência.Clientes e Projetos, são únicos, por isso a Arquiteta faz questão de acompanhar pessoalmente os trabalhos, para garantir a execução de todos os detalhes.