Formada em Design de Ambientes pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), e pós graduada em Paisagismo. A designer Kelly Rocha, atua no mercado de projetos residenciais e corporativos há mais de 10 anos. Avaliando a necessidade de cada espaço e o desejo de cada usuário, a profissional desenvolve projetos personalizados priorizando a ergonomia, a funcionalidade, a estética e o bem estar.

As tendências e novas tecnologias também são observadas cuidadosamente para aplicação nos projetos com soluções criativas e atraentes. O objetivo principal de projetar ambientes é proporcionar qualidade de vida a todos os usuários. Esta é a missão do escritório: Transformar vidas através do design.