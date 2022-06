Sempre respeitando os desejos e idéias de seus clientes, a Design de Interiores SILVANA BORZI , busca em seus projetos soluções inteligentes que sejam adequadas ao perfil de cada cliente. Há 7 anos neste segmento seu trabalho vai desde uma simples consultoria à execução de um grande projeto, podendo contar com uma equipe de profissionais especializados que executam e acompanham do começo ao fim da obra. Com a busca constante por novas tecnologias e materiais, o resultado são espaços modernos, funcionais, sofisticados e inovadores que traduzem as sensações de bem estar e conforto.Participa das principais feiras nacionais e internacionais do setor buscando tendencias para seus projetos.Recebeu o premio Influencia no Estado de São Paulo em 2014 e Destaque Profissional do Ano 2016.