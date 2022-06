É uma empresa dedicada aos mais variados temas de arquitetura, tendo projetado mais de 2.000.000m2 em diversas cidades do Brasil, Uruguai e Estados Unidos. Sua prática profissional se estende desde residências multifamiliares a conjuntos habitacionais, edifícios de apartamentos, planos urbanísticos, edifícios para escritórios, hotelaria, saúde e educação, obras governamentais, institucionais e religiosas. Instalada em São Paulo, a maior cidade da América do Sul com cerca de vinte milhões de habitantes, apresenta-se através e alguns de seus projetos.