Escritório fundado em campinas-SP, 1988. Do qual faz parte a arquiteta Luz Vieitez Garcia e o arquiteto Fabio Bernils, ambos formados na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos-SP.

O escritório elabora projetos residenciais, comerciais e industriais, buscando através do desenho as soluções que melhor atendem as necessidades especificas de cada cliente e imprimindo a ideia que sempre defendemos: podemos fazer boa arquitetura valorizando formas simples e essenciais.