Em 1995 nascia a ELLA Comércio de Luminárias e revolucionou o mercado quando introduziu o conceito de loja/laboratório.

Anos depois, amparada pelo seu conceito, passou a se chamar Laboratório da Luz, ou Labluz, dando foco em difundir seu principal produto: o projeto luminotécnico.

Esta tecnologia proporciona aos seus light designers a capacidade de transmitir aos arquitetos e consumidores os verdadeiros efeitos da luz.

Necessitando atender às crescentes demandas do mercado de iluminação, o Labluz, em 2001, resolveu expandir e criar o seu Centro de Distribuição, localizado no bairro da Freguesia do Ó, na capital do estado de São Paulo.

Amparado por este sucesso e estrutura, o Labluz continua oferecendo soluções completas em iluminação, com projetos automatizados e serviço de instalação.

Nosso prazer é atender bem, seja bem vindo ao Labluz.