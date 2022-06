Propriedade legal

Nossa história

Antes mesmo de saber o que era arquitetura, Thiago Petillo, um dos idealizadores do escritório Datalle Arquitetura e Interiores, ao assistir filmes, ficava encantado com o bem-estar contido na fisionomia dos atores que usufruíam de um determinado ambiente cenográfico. O prazer expresso nestes olhares fez despertar nele a paixão pela arquitetura, uma ciência complexa adornada à arte. “Sonho que se sonha só, é sonho, mas sonho que se sonha junto, se torna realidade” Os anseios, as aspirações e as expectativas de propiciar qualidade de vida às pessoas por meio dos espaços se fundiram com os ideais de Vanessa Quadros, sócia da Datalle Arquitetura e Interiores. Vanessa sempre viu a possibilidade de cristalizar e materializar sonhos e desejos por meio dos ambientes, locais onde se passam longas horas do dia e grandes momentos da vida. Para ambos, a paixão e admiração pela profissão cresceu na faculdade, onde conheceram obras magníficas realizadas por grandes mestres dos séculos passados e adquiriram inspiração para criar a Datalle Arquitetura e Interiores.

O que é Datalle?

Há uma década, a paixão pela arquitetura e urbanismo deu início à Datalle, nome que não foi escolhido à toa. O termo vem do kadiwéu, idioma indígena latino americano que, em livre tradução, significa brilho e glória. Em um maior contexto, Datalle marca toda a força de um povo que moldou a cultura local do Mato Grosso do Sul, deixando até hoje marcado em nossa história valores que vão além de uma arte refinada, como um espírito resiliente, engajado e guerreiro.