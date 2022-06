Aqui na Meu Móvel de Madeira, nós temos um sonho: fazer da sua casa o melhor lugar do mundo! Queremos te ajudar a cuidar do ambiente onde você mora como se fosse o nosso. Afinal, a sua casa é uma extensão da sua personalidade e, nela, você pode deixar sua marca única. Com móveis e objetos de decoração, você manifesta gostos, conta uma história, demonstra sua cultura, sensibilidade e emoção. <3 Sua casa deve ser exatamente como você é, porque não existe outro lugar igual a sua casa e não existe ninguém igual a você. Por isso, oferecemos o que há de melhor no mercado em termos de móveis de madeira de floresta plantada e objetos de decoração. Temos opções para todos os espaços da casa, internos e externos! E ainda contamos com parceiros artesãos brasileiros que nos ajudam a criar peças únicas que deixarão sua casa ainda mais incrível.

Desde 2006, a Meu Móvel de Madeira vende móveis sustentáveis pela internet e entrega para todo o Brasil. Somos pioneiros nessa prática e queremos oferecer a todos a deliciosa oportunidade de ter uma casa sustentável com uma decoração impecável. Para aqueles que moram nos locais mais distantes, a chance de ter algo que antes só estava disponível nas grandes cidades. Para aqueles que moram nas grandes cidades, o conforto de poder decorar o lar sem sair de casa. Acreditamos que só através de produtos ambientalmente responsáveis, poderemos consumir e ainda deixar um mundo melhor para nossos filhos. Quem está com a gente?