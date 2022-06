“Ser Arquiteto é perceber, sentir e propor. É ter sensibilidade para identificar as necessidades do cliente, e assim propor um Projeto Único, tornando o ambiente aconchegante e funcional.”

O MM Arquitetura e Urbanismo nasceu na cidade de Campinas em 2013, através da união dos Arquitetos Lorena Ignez Maffia, Igor Pitas e Pedro Dias Martarello, com diferentes linhas de projetar e a mesma paixão pela Arquitetura, a nossa equipe busca conciliar Estética, Funcionalidade, e Hamonia nos seus projetos sempre aliada com sustentabilidade. O escritório prioriza a individualidade dos seus clientes, atendendo as suas expectativas, com beleza e criatividade, juntamente com alto nível de qualidade e técnica nos seus Projetos.