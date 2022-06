O escritório Pricila Dalzochio Arquitetura e Interiores conta com uma equipe de profissionais qualificados sob a coordenação da Arquiteta e Urbanista Pricila Dalzochio, e tem seu foco em projetos de interiores residenciais, comerciais, corporativos e empreendimentos imobiliários.

Pricila Dalzochio é Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos - São Leopoldo, RS), no ano de 2006 e pós-graduada em Gerenciamento de Empreendimentos na Construção Civil pela Mackenzie - SP, além de contar com vários cursos de especialização como Paisagismo, Luminotécnica, História da Arquitetura, Gestão de Projeto, entre outros. O escritório, desde a sua fundação, desenvolve e executa projetos para apartamentos, residência, lojas, escritórios, hotéis e indústrias – tanto para clientes particulares como para construtoras e incorporadoras. Preocupação com pequenos detalhes é o ponto forte da arquiteta, o que garante um projeto único nos padrões de exigências e personalidades dos clientes, aliado a funcionalidade, ergonomia, harmonia, beleza e conforto, junto com as ideias, desejos e necessidades dos seus clientes.