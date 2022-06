Propriedade legal

Após 11 anos de experiência no mercado, com formação em Gestão Empresarial pelo SENAC e atuação em grandes negociações comerciais entre grupos nacionais e multinacionais Audrea Castro optou por se lançar em novos desafios. Apaixonada pelas artes e pela arquitetura resolveu se dedicar ao Design de Interiores. Formada há 4 anos pela Oficina de Artes, conquistou seu escritório situado em Santo André / SP onde executa projetos residenciais e comerciais.

Com estilo contemporâneo e criativo, Audrea busca nos elementos o equilíbrio para suas criações. Tem como objetivo em seu trabalho a transparência e profissionalismo com seus clientes e a competência técnica, o que sempre foi lema de sucesso em sua vida. Audrea gerencia sua carteira com atenção e comprometimento em seus projetos, dando exclusividade e carinho aos seus clientes, respeitando o perfil de cada um, que por sua vez depositam total confiança e credibilidade a profissional. Oferecendo para seus clientes um atendimento personalizado, desde os estudos iniciais dos projetos, até a sua finalização. Além da competência técnica na formulação e execução de suas propostas, Audrea Castro Design preocupa-se sempre em atender as expectativas do cliente com relação aos limites de prazos e orçamentos, buscando a melhor relação custo/benefício.