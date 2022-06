Qualidade, tecnologia, pioneirismo, inovação e sustentabilidade são algumas das palavras presentes no vocabulário da Eliane Revestimentos Cerâmicos. Uma empresa familiar e com atuação de 55 anos no mercado. A Eliane foi a primeira cerâmica brasileira a fabricar porcelanato e sempre busca inovar em tudo que produz. A empresa possui o maior e mais completo portfólio de revestimentos cerâmicos.

As unidades fabris estão distribuídas em dois polos: o polo Sul conta com cinco indústrias, sendo quatro em Cocal do Sul/SC, onde também fica a sede da empresa; e a unidade Porcellanato, em Criciúma (SC); e no polo Nordeste situa-se a unidade de Camaçari (BA). Além de contar com um escritório internacional em São Paulo, e centro de distribuição nos Estados Unidos. Os produtos cerâmicos fabricados pela Eliane são encontrados em mais de 80 países, e no Brasil em mais de 15 mil pontos de vendas.