Graduada pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Sálua Moura é designer de ambientes e paisagista com quase 10 anos de carreira nos segmentos residencial e comercial. Para ela, cada projeto é uma experiência única e focada em superar as expectativas do cliente. Sálua avalia, cuidadosamente, o estilo e as aspirações das pessoas e idealiza espaços que se propõem a transformar a rotina do convívio e da habitação através das sensações de conforto e de bem-estar, proporcionadas pela união equilibrada de conceitos como beleza, bom gosto, estilo, tendência, ergonomia e funcionalidade.