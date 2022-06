Aline Dinis desenvolve projetos e serviços de Design de Interiores e Decoração para espaços residenciais, comerciais e corporativos. Personaliza cada trabalho levando o estilo de vida dos moradores aos ambientes com soluções criativas, funcionais e atemporais. Formada pela faculdade Belas Artes de São Paulo e com MBA em Gestão para Escritório de Arquitetura e Design de Interiores pela Fundação Getúlio Vargas, Aline Dinis tem como forte característica de seu trabalho a utilização de bases neutras e acabamentos que agregam elegância e criam uma atmosfera clean e iluminada. Além disso, trás aconchego aos espaços íntimos com o uso de elementos como madeiras e tecidos naturais. Uma profissional comprometida e em constante renovação, anualmente participa de feiras e eventos do ramo, como o Salão do Móvel de Milão. Antenada tem seu trabalho voltado a sustentabilidade, visando o reaproveitamento de materiais e utilização de tecnologias adequadas. Todos os ambientes são projetados e executados buscando o melhor aproveitamento dos espaços, despertam os sentidos e prioriza o convívio entre as pessoas.

