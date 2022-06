A Installar Climatização - INCL-AR, foi fundada em 2016 por técnicos especializados e com vasta experiência na área da climatização, cujo percurso foi pautado ao serviço das maiores e mais conceituadas empresas de ar condicionado do Brasil.A sua designação resulta da ideia da instalação e manutenção de ambiente climatizados.Executamos instalações e manutenções nos mais variados ambientes, que pelo seu valor e complexidade técnica, permitiram angariar prestígio e confiança no mercado. A INCL-AR, baseia seu negócio no estudo, planeamento e execução de instalações de sistemas de ar-condicionado de acordo com projetos fornecidos ou com os que executa, contribuindo com a sua experiência técnico-comercial na seleção das marcas e sistemas mais adequados.