fazemosarquitetura é um escritório interdisciplinar que nasceu na cidade de São Paulo em 2010, juntando profissionais e experiencias procedentes de diferentes países como Brasil, Portugal, Espanha e o Reino Unido.

Funcionando como um observatório, descobre, estabelece e promove novas dialéticas de colaboração entre os usuários e o entorno a seu redor, propondo como laboratório outras políticas residenciais, culturais e ambientais que se traduzem em sistemas construídos de acordo às estruturas que organizam o nosso presente de forma mais ampla. Acompanhando de perto o cotidiano de cada um dos nossos clientes, o escritório motiva a todos aqueles interessados a se introduzir ativamente no conjunto de processos mentais, materiais, espaciais e energéticos que definem as suas propostas como uma geografia ideal de realidades, necessidades e desejos por satisfazer. O trabalho se desenvolve entre todos os âmbitos e escalas onde se produzem as atividades diárias, desenhando soluções para interiores, casas, espaços expositivos em museus e visionando estratégias para conjuntos residenciais, equipamentos e fragmentos territoriais. Em 2012, o projeto para o Fórum Municipal da Várzea Paulista foi escolhido como um dos melhores exemplos de arquitetura sustentável de América Latina pela revista mexicana 3rdEYE. No mesmo ano, a proposta para o Novo Campus Universitário de Tucurui (Pará) foi vencedora do concurso restringido lançado pela Universidade Federal do Pará. Em 2011, obteve o primeiro prêmio no Concurso Internacional “THIS IS TOMORROW-Rethinking Today´s Dwelling”, junto à arquiteta Isabel Martinez Abascal. Juan Cabello Arribas, arquiteto responsável pelo escritório fazemosarquitetura é licenciado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Politécnica de Madrid e foi reconhecido pela FAU-SP em 2014. Doutor no Departamento de Projetos Arquitetônicos da Escuela Técnica Superior de Arquitetura de Madrid (UPM), publicou diversos artigos científicos relacionados com o seu tema central de pesquisa: a criação de intermediários ambientais, a produção de instalações dialéticas e atualmente desenvolve projetos de pesquisa junto de instituições culturais na cidade de São Paulo.