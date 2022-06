No comando do escritório que leva seu nome, a arquiteta Priscilla Fóscolo

coordena uma equipe de profissionais que busca constantemente desafios na elaboração de projetos diferenciados e com excelência para seus clientes. Sem se prender a estilos ou tendências, o escritório tem como foco e objetivo criar a cada demanda, um projeto exclusivo e diferenciado para cada cliente, respeitando seus anseios e necessidades.