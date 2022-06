Em 1990, a dupla iniciou uma das mais sólidas parcerias em arquitetura e design de

interiores. Seus projetos exploram a arquitetura, com equilíbrio, o moderno e o contemporâneo por meio de cores e elementos decorativos. Suas características estão impressas nos projetos, mas preservam na íntegra o indivíduo e o ambiente, respeitando o equilíbrio das formas e preservando a arquitetura do espaço. Suas obras estão hoje presentes nas mais importantes cidades e capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Londrina, Jundiaí, Araçatuba, Três Lagoas e Resende, entre outras; e são constantemente divulgadas nas mídias especializadas, tanto do Brasil como do exterior. Fatos que revelam um trabalho que prima pela excelência no padrão de qualidade, com acompanhamento de todo o projeto, desde a sua elaboração até a conclusão da obra e produção dos ambientes.